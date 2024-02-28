Дуже елітна нерухомість розташована у штаті Флорида. Загальна її площа становить 9 акрів (1 акр = 0.4 гектара).

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Комплекс Gordon Pointe побудував фінансист Джон Донахью. Він придбав першу нерухомість ще у 1985 році. Тоді вартість становила мільйон. На той час на ділянці був лише маленький рибальський будиночок. Згодом Донахью збудував там три особняки, у яких приймав відомих особистостей. Зокрема, Джорджа Буша.

Коли Донахью та його дружина померли, їхні нащадки вирішили виставити комплекс на продаж. Він розташований на березі Мексиканської затоки.



Фактично люди можуть придбати цілий острів / Realtor

Чи виправдана ціна маєтку

Агент Доун Маккена зауважив, що це місце – унікальне. Там можна жити як на безлюдному острові, але водночас вже через декілька хвилин бути на території міста й насолоджуватися усіма благами цивілізації.



Нерухомість чекає нового власника або власницю / Realtor

Брокер з Флориди Кара Амір наголосила: купуючи комплекс, люди фактично придбають цілий острів в одному з наймальовничіших куточків країни. Окрім того, ціна виправдана ще й тому, що власники не квапляться продати комплекс. Швидкі гроші не є для них пріоритетом. Власники комплексу готові чекати, доки знайдеться покупець. Вочевидь, це буде хтось з мільярдерів.

Мінусом комплексу є проблеми зі страхуванням та захистом від ураганів, які не є рідкістю для місцевості.