У цьому будинку немає потреби оздоблювати стіни декоративним камінням. Тут каміння – це і є стіни. Унікальне житло в каньйоні Драй-Форк виставили на продаж за 1,35 мільйона доларів.

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Дім на схилі гори

Головні стіни вітальні, під сходами та за головною ванною кімнатою – це природні гірські породи,

– каже агентка з лістингу Ненсі Бірчелл.

Власники "купили землю в цьому районі спеціально для чогось нетипового, як цей будинок, і розробили план та зробили інженерні роботи для цієї конкретної мети", – каже Бірчелл.

Кам'яні стіни в будинку / Фото Realtor

Будівництво почалося в 2018 році, а завершили його в 2021 році. Проте житло потребує ще певного доопрацювання. Білі стіни – це просто грунтовка. Вбудовані елементи в шафі не закінчені, обшивка дверей також. Площа нерухомості – близько 460 метрів квадратних.

Будинок має чотири спальні, три ванні кімнати та підлогу з обігрівом. Власники передадуть покупцям снігоочисну техніку, щоб зробити прилеглі дороги проїзними взимку. Але Бірчелл каже, що це місце більше орієнтоване на інші пори року.