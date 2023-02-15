Заборона продавати житло іноземцям обернеться для Канади неочікуваними наслідками

Канадські девелопери стверджують, що заборона продавати нерухомість іноземним покупцям, ініційована прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, ускладнює будівництво нового житла.

Через суворі обмеження на іноземну участь в ринку нерухомості, заборона, яка набула чинності 1 січня 2023 року, перешкоджає низці компаній купувати землі під будівництво. Це ускладнює уряду Трюдо реалізацію початкового плану, націленого на розв'язання житлової кризи в країні.

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Юристи не виявили "лазівок", які дозволяють купувати землю іноземним компаніям

Згідно з аналізом, проведеним канадською юридичною фірмою Robins Appleby, закон визначає, що заборона поширюється не лише на завершені об'єкти нерухомості, але й на землю у великих населених пунктах, на якій немає приміщень, проте передбачені зони для житлового використання. При цьому під статус іноземців підпадає будь-яка корпорація, яка містить більш ніж 3% іноземної власності.

Деякі забудовники в Торонто вже скасували плани щодо купівлі землі та відмовилися продовжувати роботи, побоюючись, що вони порушать закон.

Оскільки у Канаді діє багато іноземних девелоперів й місцеві компанії часто об'єднуються з ними для залучення інвестицій чи реалізації конкретних проєктів, представники галузі вважають, що закон фактично заморозив широкий спектр їхньої діяльності.

3% – це абсурдний рівень. Це унеможливлює купівлю землі під забудову іноземцями. Це просто обмежить пропозицію на ринку,

– сказав юрист з нерухомості Леор Маргуліс.

Представники Асоціації будівельної індустрії повідомили федеральному уряду про свої побоювання.

Нагадаємо, у квітні 2022 року уряду Трюдо анонсував, що з 2023 року іноземці не зможуть купувати житло у Канаді. Рішення мало стати частиною широкомасштабного пакета заходів щодо стримування одних із найвищих цін на житло у світі.

Центральним елементом плану була обіцянка подвоїти темпи будівництва до 400 тисяч об'єктів упродовж 10 років. Однак теперішня ситуація може суттєво сповільнити реалізацію задуманого.