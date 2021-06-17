Каньє Вест перебрався в новий особняк через роман з Іриною Шейк: як виглядає зірковий будинок

Американський репер Каньє Вест переїхав у новий будинок у Лос-Анджелесі. Це сталося після початку роману з відомою моделлю Іриною Шейк.

Нинішнє помешкання музикант раніше використовував для своєї недільної служби. Як виглядає новий дім репера – дивіться далі.

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Що відомо про будинок Каньє Веста

Закрите ранчо репер купив у 2018 році. У будинку є 4 спальні, вітальня з розкішним каміном, вбиральня, кухня та ванна кімната зі СПА. На території маєтку багато зелених насаджень. Також є два гостьових будинки, гараж на 4 автомобілі та майстерня.

Каньє Вест переїхав до нового будинку після початку стосунків з Іриною Шейк / Фото rieltor

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Як виглядає холостяцький будинок Каньє Веста / Фото The Sun, rieltor.com: