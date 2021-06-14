Квартири-студії мають як переваги, так і недоліки. Детально про них розповіли у Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

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Особливості квартири-студії

Квартири-студії з'явилися у США у XX столітті й мали шалену популярність серед молоді. Це сучасне, зручне і недороге житло.

Головною перевагою і водночас основним недоліком квартири студії є можливість спланувати спальню, кухню та вітальню на одній площі. Зазвичай студіями є однокімнатні квартири, однак зустрічаються й інші варіанти, де є кілька кімнат, а кухня об'єднана з вітальнею.

Які переваги мають квартири-студії

Здебільшого квартира-студія розрахована на проживання однієї людини або ж молодої пари.

Подібне житло має наступні плюси:

Один простір – один стиль. Планування дозволяє оформити об'єкт стильно, але при цьому недорого.

Планування дозволяє оформити об'єкт стильно, але при цьому недорого. Компактність дозволяє раціонально використовувати кожен квадратний метр житла.

дозволяє раціонально використовувати кожен квадратний метр житла. Усе на очах. Оскільки квартири-студії не мають перегородок, все необхідне завжди є під рукою.

Оскільки квартири-студії не мають перегородок, все необхідне завжди є під рукою. Приміщення для творчості. Освітлення та акустика у квартирах-студіях забезпечує їм популярність серед творчих людей.

Освітлення та акустика у квартирах-студіях забезпечує їм популярність серед творчих людей. Фінансове питання. Квартири-студії коштують дешевше, ніж житло з окремими кімнатами. Те ж саме можна сказати про комунальні послуги – вони обходяться дешевше завдяки невеликій квадратурі.

Квартири-студії коштують дешевше, ніж звичайні / Фото riel

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Недоліки квартири-студії

Основним мінусом вважається відсутність особистого простору. Це стосується не лише сімей з дитиною, але і пар, які мають різний режим дня.

Також недоліками є:

аромати, які поширюються з кухні-студії по всьому простору;

необхідність підбирати компактні меблі;

відсутність площі під місця для зберігання (коли шафи немає де поставити) та ліжка.

У квартирах-студіях найчастіше використовують вбудовані або багатофункціональні меблі.

У квартири-студії підбирають багатофункціональні меблі / Фото riel

Де вигідно купити квартиру-студію

Корпорація Нерухомості РІЕЛ пропонує сучасні ЖК, де можна вигідно придбати якісні квартири-студії у Києві та Львові.

Квартира площею 25 квадратних метрів, де є класична кухня-студія з перегородкою, що відокремлює зону готування їжі від спального місця. В об'єкті також є передпокій і окремий санвузол із ванною. Це варіант, де вистачить місця і для великого ліжка, і для кухонного гарнітуру.

ЖК Riel City від Корпорації Нерухомості РІЕЛ / Фото riel

Квартира площею 34 квадратних метри, де є передпокій, гардеробна кімната та балкон. Планування дозволяє зробити у житлі кілька зон: обідню, кухонну та спальню. Крім того, це світла та простора квартира.

ЖК "Шенген" від Корпорації Нерухомості РІЕЛ / Фото riel

У квартирі площею 30 квадратних метрів є особливість – кухня зручно винесена в окрему нішу, тому відокремлена від житлової зони. Крім того, у кімнаті достатньо місця для дивана та обідньої зони, а у передпокої можна встановити шафу під одяг.

ЖК "Містечко Підзамче. Вежа" від Корпорації Нерухомості РІЕЛ / Фото riel

Прямокутна квартира площею 33 квадратних метри має чітко виділену кухонну, обідню та спальну зону, а також місце для зберігання одягу. Крім того, є ще дві зони, які можна використати на свій смак.

ЖК "Голоські Кручі" від Корпорації Нерухомості РІЕЛ / Фото riel

Квартира площею 31 квадратний метр має великий санвузол, місце під вбудовану шафу або гардероб. Планування житла дозволяє комфортно розподілити простір на зони та розмістити усе необхідне.

ЖК "Берег Дніпра" від Корпорації Нерухомості РІЕЛ​ / Фото riel