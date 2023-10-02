Чи варто стелити килим під ліжко у спальні: розповідають дизайнери інтер'єру

Багато людей обожнюють вставати з ліжка прямо на м'якенький килим. Та чи правильним є рішення стелити його з дизайнерської точки зору – дизайнери діляться думками.

Килимок, безперечно, може здатися привабливою особливістю для спальні. Але є й інші місця, де його можна розмістити осторонь від ліжка. Та чи потрібно це робити – читайте далі.

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Постелити килим аж під ліжко: що думають дизайнери

Відповідь дизайнерів інтер'єру на питання, чи варто стелити під ліжко килимок, – однозначно "так".

Розміщення килима під ліжком – це дизайнерський прийом, який може покращити естетику та комфорт у вашій спальні,

– каже фахівчиня, засновниця дизайнерської компанії в Чикаґо Perpetuum Designs Крістіана Крін.

З цим погоджується і нью-йоркський дизайнер інтер'єрів Артем Кроповінський: "Відчуття м'якого килимка під ногами, коли ви встаєте з ліжка, неможливо недооцінити. Це як ніжне вітання кожного нового дня".

Окрім того, Кроповінський стверджує, що килим може стати візуальним продовженням вашого ліжка, що покращує естетику кімнати.

Дизайнери радять стелити килим / Фото Rebecca Amir Design

Зменшення шуму – практична причина, чому дизайнери рекомендують стелити під ліжко килимок. "Килими можуть допомогти зменшити шум у вашій спальні, поглинаючи звук, що робить їх хорошим вибором, якщо ви живете в галасливому середовищі або маєте скрипучу дерев’яну підлогу", – каже Крістіана Крін.

Отож килими під ліжко зазвичай радять стелити. Є лише кілька випадків, коли цього робити не слід. Наприклад, якщо у вас дуже маленька спальня. В обмеженому просторі великий килим може створити відчуття захаращення. Також не варто стелити килим, якщо ви не любите його чистити або ж це не відповідає вимогам стилю вашого дизайну.