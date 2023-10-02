Коврик, безусловно, может показаться привлекательной особенностью для спальни. Но есть и другие места, где его можно разместить в стороне от кровати. Но нужно ли это делать – читайте дальше.

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Постелить ковер аж под кровать: что думают дизайнеры

Ответ дизайнеров интерьера на вопрос, стоит ли стелить под кровать коврик – однозначно "да".

Размещение ковра под кроватью – это дизайнерский прием, который может улучшить эстетику и комфорт в вашей спальне.

– говорит специалист, основательница дизайнерской компании в Чикаго Perpetuum Designs Кристиана Крин.

С этим соглашается и нью-йоркский дизайнер интерьеров Артем Кроповинский: "Ощущение мягкого коврика под ногами, когда вы встаете с постели, невозможно недооценить. Это как нежное поздравление каждый новый день".

Кроме того, Кроповинский утверждает, что ковер может стать визуальным продолжением вашей кровати, улучшающей эстетику комнаты.

Дизайнеры советуют стелить ковер / Фото Rebecca Amir Design

Уменьшение шума – практичная причина, почему дизайнеры рекомендуют стелить под кровать коврик. "Ковры могут помочь уменьшить шум в вашей спальне, поглощая звук, что делает их хорошим выбором, если вы живете в шумной среде или имеете скрипучий деревянный пол", – говорит Кристиана Крин.

Так что ковры под кровать обычно советуют стелить. Есть всего несколько случаев, когда этого делать не следует. К примеру, если у вас очень маленькая спальня. В ограниченном пространстве большой ковер может создать ощущение загромождения. Также не стоит стелить ковер, если вы не любите его чистить или это не соответствует требованиям стиля вашего дизайна.