Килим саме в спальні дуже потрібен. Адже він створює затишок і дає тепло. Жодне інше підлогове покриття не приносить стільки задоволення. Вставати вранці босоніж на м'який і теплий ворс набагато приємніше, ніж на холодну підлогу. Крім того, килимове покриття має чудові звукоізоляційні властивості.

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Переваги килима в спальні

Килим у спальні має такі переваги:

естетичний зовнішній вигляд;

тривалий термін придатності;

шумоізоляція;

збереження тепла;

великий вибір кольорів і текстур.

Килим додає затишку в спальні / Фото Unsplash

Люди, які не люблять килими, кажуть, що вони погано впливають на алергіків. Мовляв, на ворсі накопичується пил, який підіймається під час ходьби й посилює симптоми. Насправді пил не підіймається вище ніж на метр, тому не потрапляє в легені. З цією проблемою легко впорається пилосос.

Як вибрати якісний

Практичним і гіпоалергенним варіантом буде килим зі штучного поліаміду. Довжина ворсу буває різна. Високий ворс – м'який і приємний до ніг, але швидко мнеться і вимагає частого чищення. Люди здебільшого віддають перевагу середній довжині.

Важливу роль відіграє щільність килима. Щільна, а отже якісна тканина, не так "забивається" пилом і довше має вигляд нової.