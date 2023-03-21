Назва "кіндеркор" походить від німецького слова "діти" (kinder). Але чи справді цей стиль використовують тільки в інтер'єрі дитячих кімнат?

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Кіндеркор: ідеї для дому

Ключовою рисою кіндеркору є простота. Стиль з'явився зовсім нещодавно й, на думку експертів, є "відповіддю на стреси нашого часу". У світі, де нас "бомбардують" поганими новинами, багато дизайнерів прагнуть до щасливої естетики, щоб покращити наш настрій.

Сімейні кімнати й дитячі спальні – це ті приміщення, де варто застосувати кіндеркор. Низькі круглі пуфи, дивани з розворотними спинками та елементи у формі повітряних кульок є головними ознаками цього стилю.

Спальня в стилі кіндеркор / Фото iStock

Атмосфера, яку ви створюєте, має бути веселою та бадьорою. Однак це не означає, що вам потрібно шукати чудернацькі образи. Усе має бути в міру.

Основними кольорами кіндеркору є звичні синій, червоний і жовтий. З часом тенденція трохи змінилася – найкращими для цього стилю вважають усі весняні кольори Pantone 2020 року.

Кіндеркор варто застосовувати або в одній кімнаті, або одразу у всіх. Його оцінять креативні та енергійні люди, які люблять яскраві відтінки.