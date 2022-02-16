Унаслідок цього в платіжках на опалення нежитлових приміщень з'явилися цифри, які в рази перевищують показники минулого року.
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Враховуючи ці обставини, маленькі та середні офіси не витримують тиску та з’їжджають із приміщень нежитлового фонду.
Порядок цін на опалення, наприклад, приміщення 80 метрів – 10 тисяч гривень у листопаді, а в грудні – майже 13 тисяч. Для порівняння: саме приміщення під офіс не в центрі столиці коштує близько 14 тисяч гривень. Тобто 90 – 95% суми за оренду додатково лягає на плечі орендарів,
– пояснила експертка ринку нерухомості Ірина Луханіна.
Ціни на оренду в житловому секторі
Ситуацію компанії намагаються вирішити двома способами: змінюють договірні умови із власником або ж – переїжджають до житлових приміщень, обладнаних як офіси, де орендна планка майже не піднялася.
У зв'язку з цим на ринку спостерігається бум на подібні приміщення. Найчастіше шукають:
- приміщення від 50 до 80 "квадратів";
- перший або другий поверхи сучасних будинків;
- квартири з офісним ремонтом;
- квартири в новобудовах або будинках, зданих в останні роки.
Сучасний офіс не піде до звичайної житлової квартири, звідки просто вивезли меблі. Потрібен відповідний ремонт: хоча б білі або пастельного кольору стіни, світла підлога – паркет чи ламінат. Такі приміщення не простоюють жодного дня,
– зазначила Луханіна.
За словами експертки, традиційно найбільш популярними є Печерський, Шевченківський та Голосіївський райони.