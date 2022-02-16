У Києві розмітають житлові приміщення обладнані під офіси: в чому причина

В Україні з листопада для юридичних осіб піднявся тариф на опалення нежитлового фонду, де застосовується коефіцієнт 2,1 через подорожчання газу.

Унаслідок цього в платіжках на опалення нежитлових приміщень з'явилися цифри, які в рази перевищують показники минулого року.

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Враховуючи ці обставини, маленькі та середні офіси не витримують тиску та з’їжджають із приміщень нежитлового фонду.

Порядок цін на опалення, наприклад, приміщення 80 метрів – 10 тисяч гривень у листопаді, а в грудні – майже 13 тисяч. Для порівняння: саме приміщення під офіс не в центрі столиці коштує близько 14 тисяч гривень. Тобто 90 – 95% суми за оренду додатково лягає на плечі орендарів,

– пояснила експертка ринку нерухомості Ірина Луханіна.

Ціни на оренду в житловому секторі

Ситуацію компанії намагаються вирішити двома способами: змінюють договірні умови із власником або ж – переїжджають до житлових приміщень, обладнаних як офіси, де орендна планка майже не піднялася.

Нерухомість – популярний актив серед інвесторів різного рівня. Правильно зайти на ринок допоможе Корпорація Нерухомості РІЕЛ , яка за 19 років діяльності успішно реалізувала понад 60 об'єктів.

У зв'язку з цим на ринку спостерігається бум на подібні приміщення. Найчастіше шукають:

приміщення від 50 до 80 "квадратів";

перший або другий поверхи сучасних будинків;

квартири з офісним ремонтом;

квартири в новобудовах або будинках, зданих в останні роки.

Сучасний офіс не піде до звичайної житлової квартири, звідки просто вивезли меблі. Потрібен відповідний ремонт: хоча б білі або пастельного кольору стіни, світла підлога – паркет чи ламінат. Такі приміщення не простоюють жодного дня,

– зазначила Луханіна.

За словами експертки, традиційно найбільш популярними є Печерський, Шевченківський та Голосіївський райони.