В Киеве разметают жилые помещения оборудованные под офисы: в чем причина

В Украине с ноября для юридических лиц поднялся тариф на отопление нежилого фонда, где используется коэффициент 2,1 из-за подорожания газа.

В результате в платежках на отопление нежилых помещений появились цифры, в разы превышающие показатели прошлого года.

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Учитывая эти обстоятельства, маленькие и средние офисы не выдерживают давление и уезжают из помещений нежилого фонда.

Порядок цен на отопление, например, помещения 80 метров – 10 тысяч гривен в ноябре, а в декабре – почти 13 тысяч. Для сравнения, само помещение под офис не в центре столицы стоит около 14 тысяч гривен. То есть 90 – 95% суммы за аренду дополнительно ложится на плечи арендаторов,

– объяснила экспертка рынка недвижимости Ирина Луханина.

Цены на аренду в жилом секторе

Ситуацию компании пытаются решить двумя способами: меняют договорные условия с собственником или же – переезжают в жилые помещения, оборудованные как офисы, где арендная планка почти не поднялась.

Недвижимость – популярный актив среди инвесторов разного уровня. Правильно зайти на рынок поможет Корпорация Недвижимости РИЕЛ , за 19 лет деятельности успешно реализовавшая более 60 объектов.

В связи с этим на рынке наблюдается бум на подобные помещения. Чаще ищут:

помещения от 50 до 80 "квадратов";

первый или второй этажи современных домов;

квартиры с офисным ремонтом;

квартиры в новостройках или домах, сданных в последние годы.

Современный офис не пойдет в обычную жилую квартиру, откуда просто вывезли мебель. Нужен соответствующий ремонт: хотя бы белый или пастельный цвет стены, светлый пол – паркет или ламинат. Такие помещения не простаивают ни одного дня,

– отметила Луханина.

По словам эксперта, традиционно наиболее востребованы Печерский, Шевченковский и Голосеевский районы.