У Києві впав попит на оренду квартир: які об'єкти досі цікавлять мешканців столиці

У січні 2022 року на столичному ринку житла уклали 127 угод оренди нерухомого майна. Це більш ніж на третину (35%) менше у порівнянні з попереднім місяцем.

Сума за вказаними операціями склала 140 тисяч доларів. За словами гендиректорки агентства нерухомості "Благовіст" Олени Біберової, попит на оренду нежитлових приміщень та будинків скоротився у зв'язку із періодом новорічних свят.

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Ринок оренди нерухомості на початку року

Ринок оренди під час новорічних канікул зазвичай стає менш активним, ніж в інші періоди. В той самий час, попит на оренду був присутній у всіх цінових сегментах. Був попит на оренду нежитлових приміщень та будинків,

– зазначила Біберова.

На об'єкти, оренда яких коштує 500 доларів на місяць припало чверть операцій. Здебільшого обирали одно- та двокімнатні квартири у Дарницькому та Святошинському районах. Найдешевше коштувала однокімнатна квартира на 40 "квадратів" у Голосіївському районі – 6 тисяч гривень.

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У категорії з ціною 500 – 1 000 доларів підписали 39% договорів. Тут лідерами стали дво- та трикімнатні апартаменти у Голосіївському та Печерському районах. Зокрема, квартиру з однією кімнатою орендували за 14 тисяч гривень.

Близько чверті (26%) угод уклали у межах 1 000 – 2 500 доларів на місяць. Переважно нерухомість обирали у Печерському та Шевченківському районах столиці. Зокрема будинок на 330 квадратних метрів на Софіївській Борщагівці орендували за 32 400 гривень.

У сегменті елітних об'єктів від 2 500 доларів зафіксовано 20% операцій. Тут лідирували Печерський та Голосіївський райони. Найдорожчим орендованим об'єктом у січні був будинок площею 430 "квадратів" у Кончі-Заспі (Голосіївський район).