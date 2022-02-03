Сумма по указанным операциям составила 140 тысяч долларов. По словам гендиректора агентства недвижимости "Благовест" Елены Биберовой, спрос на аренду нежилых помещений и домов сократился в связи с периодом новогодних праздников.

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Рынок аренды недвижимости в начале года

Рынок аренды в новогодние каникулы обычно становится менее активным, чем в другие периоды. В то же время спрос на аренду присутствовал во всех ценовых сегментах. Был спрос на аренду нежилых помещений и домов,

– отметила Биберова.

На объекты, аренда которых стоит 500 долларов в месяц, пришлось четверть операций. В основном выбирали одно- и двухкомнатные квартиры в Дарницком и Святошинском районах. Дешевле всего стоила однокомнатная квартира на 40 "квадратов" в Голосеевском районе – 6 тысяч гривен.

В категории с ценой 500 – 1000 долларов подписали 39% договоров. Здесь лидерами стали двух- и трехкомнатные апартаменты в Голосеевском и Печерском районах. В частности, квартиру с одной комнатой арендовали за 14 тысяч гривен.

Около четверти (26%) сделок было заключено в пределах 1 000 – 2 500 долларов в месяц. Преимущественно недвижимость выбирали в Печерском и Шевченковском районах столицы. В частности, дом на 330 квадратных метров на Софиевской Борщаговке арендовали за 32 400 гривен.

В сегменте элитных объектов от 2500 долларов зафиксировано 20% операций. Здесь лидировали Печерский и Голосеевский районы. Самым дорогим арендованным объектом в январе было здание площадью 430 "квадратов" в Конче-Заспе (Голосеевский район).