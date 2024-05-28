У Києві зросли ціни на квартири в новобудовах: скільки зараз коштує квадрат

У столиці підскочили ціни на квадратий метр у новобудовах. Середня вартість станом на кінець травня складає 58 700 гривень за квадрат.

Якщо порівнювати теперішню ціну з тією, що була минулого місяця, то виходить, що середня вартість зросла на 27,5%. Про це відомо зі статистичних даних онлайн-платформи оголошень M2Bomber, повідомляє Нерухомість 24.

Зверніть увагу Купівля нерухомості на виплат: що це за спосіб придбання квартири та які його переваги

Як зросли ціни на первинному ринку в столиці

У порівнянні з травнем 2023-го вартість підвищилася на 35,8% – минулого року середня ціна була 43 225 гривень за квадрат.

Ще пів року тому вартість теж коливалася в межах 42 – 43 тисяч гривень, але з листопада зросла на 38,8%.

Середня вартість постійно зростає / Дані M2bomber

Скільки коштує квадрат у різних районах Києва

Середня ціна в найдорожчому Печерському районі вже перевищила позначку в 100 тисяч гривень. Усі інші райони суттєво "відстають" за вартістю. Наприклад, на другому місці – Шевченківський. де середня вартість становить 63 900 гривень за квадрат.

Актуальна вартість станом на кінець травня / Дані M2bomber

Найнижчі ціни наразі в Солом'янському (38 000 гривень), Дарницькому (40 225 гривень) та Деснянському (40 525 гривень) районах.