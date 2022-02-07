У Києві зростає вартість "квадратів": які сегменти подорожчали найбільше

У січні 2022 року середня вартість квадратного метра в новобудовах Києва підвищилася. У середньому ціни за рік збільшилися на 16%.

Про це свідчать дані порталу "СтройОбзор", додаючи, що ціна в перший місяць року, у порівнянні з груднем 2021-го, зросла на 3% і склала 39 800 гривень за квадратний метр. У порівнянні з показниками січня 2021 року ціна також піднялася.

До теми Скільки коштують новобудови у Києві: порівняння цін за класом та площею

Який клас подорожчав найстрімкіше

У минулому місяці значні зміни були практично у всіх класах. При цьому ціни поповзли вгору у всіх класах, крім комфорту і де-люксу.

Економ. В економкласі ціна піднялася. На сьогодні середня вартість квадратного метра в цьому класі становить 27 500 гривень. Це на 5% вище, ніж у грудні та на 38% вище, ніж роком раніше.

В економкласі ціна піднялася. На сьогодні середня вартість квадратного метра в цьому класі становить 27 500 гривень. Це на 5% вище, ніж у грудні та на 38% вище, ніж роком раніше. Комфорт. Тут ситуація інша – ціна знизилася. У січні вартість "квадрата" у сегментах склала у середньому 34 400 гривень, або на 1% нижче минулого місяця. За рік вартість збільшилася на 26%.

Тут ситуація інша – ціна знизилася. У січні вартість "квадрата" у сегментах склала у середньому 34 400 гривень, або на 1% нижче минулого місяця. За рік вартість збільшилася на 26%. Бізнес. У січні бізнес-клас продовжував зростати в ціні. Вартість, у порівнянні з останнім місяцем року, піднялася на 4% і становить 63 300 гривень за квадратний метр. Це на 24% більше, ніж у січні 2021-го.

У січні бізнес-клас продовжував зростати в ціні. Вартість, у порівнянні з останнім місяцем року, піднялася на 4% і становить 63 300 гривень за квадратний метр. Це на 24% більше, ніж у січні 2021-го. Преміум. У цьому класі також відбулися зміни. У січні ціна склала 93 500 гривень за квадратний метр. Якщо говорити про процентне співвідношення з груднем, то йдеться про підвищення на 2%, якщо з минулим роком – на 18%.

У цьому класі також відбулися зміни. У січні ціна склала 93 500 гривень за квадратний метр. Якщо говорити про процентне співвідношення з груднем, то йдеться про підвищення на 2%, якщо з минулим роком – на 18%. Де-люкс. Незначне зниження показав клас де-люкс. На сьогодні середня вартість метра квадратного становить 115 900 гривень. Цей показник на 0,5% нижче, ніж у грудні 2021-го, але на 12% вище, ніж у січні 2021 року.

Як змінилися ціни на новобудови Києва за рік / Інфографіка Finance.ua