Об этом свидетельствуют данные портала "СтройОбзор", добавляя, что цена в первый месяц года, по сравнению с декабрем 2021-го, выросла на 3% и составила 39 800 гривен за квадратный метр. По сравнению с показателями января 2021 г. цена также поднялась.

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Какой класс подорожал стремительнее всего

В прошедшем месяце значимые изменения проявились фактически во всех классах. При этом цены поползли вверх во всех классах, кроме комфорта и делюкса.

Эконом. В экономклассе цена поднялась. На сегодняшний день средняя стоимость квадратного метра в этом классе составляет 27 500 гривен. Это на 5% выше, чем в декабре и на 38% выше, чем годом ранее.

В экономклассе цена поднялась. На сегодняшний день средняя стоимость квадратного метра в этом классе составляет 27 500 гривен. Это на 5% выше, чем в декабре и на 38% выше, чем годом ранее. Комфорт. Здесь ситуация другая – цена снизилась. В январе стоимость "квадрата" в сегментах составила в среднем 34-400 гривен, или на 1% ниже прошлого месяца. За год стоимость увеличилась на 26%.

Здесь ситуация другая – цена снизилась. В январе стоимость "квадрата" в сегментах составила в среднем 34-400 гривен, или на 1% ниже прошлого месяца. За год стоимость увеличилась на 26%. Бизнес. В январе бизнес-класс продолжал расти в цене. Стоимость, по сравнению с последним месяцем года, поднялась на 4% и составляет 63 300 гривен за квадратный метр. Это на 24% больше, чем в январе 2021 года.

В январе бизнес-класс продолжал расти в цене. Стоимость, по сравнению с последним месяцем года, поднялась на 4% и составляет 63 300 гривен за квадратный метр. Это на 24% больше, чем в январе 2021 года. Премиум. В этом классе произошли изменения. В январе цена составила 93 500 гривен за квадратный метр. Если говорить о процентном соотношении с декабрем, то речь идет о повышении на 2%, если с прошлым годом – на 18%.

В этом классе произошли изменения. В январе цена составила 93 500 гривен за квадратный метр. Если говорить о процентном соотношении с декабрем, то речь идет о повышении на 2%, если с прошлым годом – на 18%. Делюкс. Незначительное понижение показал класс де-люкс. На сегодняшний день средняя стоимость метра квадратного составляет 115 900 гривен. Этот показатель на 0,5% ниже, чем в декабре 2021, но на 12% выше, чем в январе 2021 года.

Как изменились цены на новостройки Киева за год / Инфографика Finance.ua