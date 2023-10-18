Новий класичний стиль: як поєднати вишуканість з функціональністю у своєму домі

Класичний стиль рідко наважуються поєднати з іншими стилями, однак такі експерименти отримують схвалення від провідних дизайнерів. Така "колаборація" з класичним стилем навіть має свою назву.

Стиль, який поєднує елементи класичного стилю з будь-яким іншим називається неокласичним. Наприклад, предмети декору в стилі хай-тек, сучасному чи скандинавському стилі мають дуже гармонійний вигляд у класичному дизайні.

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Неокласичний стиль – поєднання минулого із сучасним

Неокласика – це поєднання класичної вишуканості з сучасною функціональністю. Вона не перевантажує кімнату громіздкими речами і складним декором. У порівнянні зі своїм історичним попередником, неокласика менш прискіплива до розмірів приміщення та використаних обробних матеріалів. Ви можете поєднувати, на перший погляд, несумісні речі, наприклад штукатурку на стелі з голими цегляними стінами (класичний з індустріальним).

Для інтер'єру в неокласичному стилі характерна пастельна, трохи приглушена палітра відтінків. Тут немає гострих контрастів: відтінки природно переходять один в один, створюючи спокійну, атмосферу. Щоб оживити простір, дизайнери радять використовувати акцентний декор, але не надто яскравих кольорів.



Поєднання класичного та скандинавського стилю / Фото studiocuvier.se

Найпопулярніші комбінації кольорів:

світло-сірий і білий з ніжним бірюзовим та приглушеним рожевим;

світлий бежевий і пісочний з коричневими і персиковими акцентами;

білий і бежевий з додаванням оливкового.

Іноді дизайнери "ламають систему", використовуючи темну палітру, насичену кавово-коричневими і темно-сірими відтінками.