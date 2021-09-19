Коли ремонт – не вихід: як швидко та недорого оновити інтер'єр орендованого житла

Чи може бути по-домашньому затишною квартира, яку облаштовували не ви? Швидше за все, ні. Але досвідчені дизайнери знають, як виправити всі незручності, пов'язані з інтер'єром орендованого житла.

Ділимося методами, які допоможуть персоналізувати простір та приховати недоліки орендованої квартири. Все це – бюджетно та просто.

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Оновіть текстиль

Розпочніть оновлення з заміни текстилю / Фото Pinterest

Текстиль – це тло будь-якого приміщення. Нові штори, яскравий колір подушок та затишні пледи здатні швидко змінити настрій вашого приміщення. Крім того, красивий текстиль – бюджетний спосіб замаскувати недоліки обробки та дефекти меблів.

Розставте акценти

Використайте акцентний декор / Фото Pinterest

Якщо в орендованій квартирі стіни непривабливого нейтрального кольору, ви зможете "розбавити" їх яскравими акцентами. Різноколірні рамки для фото, акцентний пуф, оригінальний світильник чи інший нестандартний декор швидко допоможуть освіжити інтер'єр.

Оновіть килим

Килими допомагають зонувати приміщення / Фото Pinterest

Зміна підлогового покриття допоможе зонувати кімнату та вдихнути в неї нове життя. По-перше, таке рішення приховає підлогу, повна заміна якої є довгим та проблематичним процесом, по-друге, саме килим відповідає за тепло і затишок, що особливо цінно в холодну пору року.

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Оновіть фасад меблів

Якщо ви не можете викинути меблі власників квартири, спробуйте добитися дозволу на заміну оббивки або, як компроміс, – використайте натяжні чохли. Це підвищить охайність вашого дому.

Використайте шпалери для невеликих приміщень

Використайте шпалери в санвузлі / Фото Pinterest

У маленьких приміщеннях, таких як ванна кімната, можна використати шпалери. Для цього потрібно обрати самоклеючий варіант, який можна мити. Такі шпалери легко кріпляться та швидко демонтуються, а широкий вибір принтів допоможе підібрати привабливий варіант, який замаскує непривабливі тріщини на стінах.

Експериментуйте зі світлом

Використайте кілька джерел світла / Фото Pinterest

Добре продумані сценарії освітлення швидко персоналізують кімнату під ваші потреби. Додаткові джерела світла допоможуть розділити кімнати на окремі зони для роботи та відпочинку, підсвітити вдалі елементи та приховати те, що вам не подобається.

Змініть матрац

Не готові купувати нове ліжко? Тоді інвестуйте в хороший матрац, який ви завжди зможете забрати з собою в нову квартиру.