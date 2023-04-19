Небагато підлогових покриттів можуть зрівнятися з широким вибором кольорів, візерунків і текстур, які пропонує килим. Хоча більшість людей досі обирають килими нейтрального відтінку, починають з'являтися нові тренди.

Традиційні сірі та кам'яні тони зараз замінюють бежевими, темно-коричневими та золотистими відтінками. Популярнішими стають килими яскравих кольорів, що створює гарний контраст на тлі стін. Дізнайтеся, які кольори зараз не варто обирати та що дизайнери пропонують натомість.

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Популярний бежевий замість сірого

Бежевий колір почали оспівувати ще в кінці 2022 року. У новому році він замінює сірий.

Бежевий дарує відчуття спокою та функціональності, яких не може дати жоден інший відтінок,

– каже керівник відділу креативного дизайну Емма Кессіді.

Бежевий колір популярний у 2023 році / Фото Rikki Snyder

Уникайте білого

Білий – один із найпопулярніших відтінків у дизайні інтер'єру, але саме килим такого кольору дуже швидко забруднюється. Крім того, він викликає відчуття холоду.

"Коли працюю з нейтральними кольорами, моє єдине правило – уникати білої підлоги. У житловому приміщенні вам потрібен такий відтінок, щоб додав трохи більше глибини й тепла", – каже дизайнер інтер’єру Рейчел Чадлі.

Обирайте землисті відтінки замість червоного

Червоний колір – єдиний, який не можна використовувати у великій кількості. Червоний вважають стресовим кольором й таким, що погано впливає на наше мислення.

Замість червоного варто обрати усі відтінки коричневого. Ці кольори є тонким натяком на природу та чудово доповнюють дерев'яні меблі в домі.



Килим світло-коричневого відтінку / Фото Edward Bulmer's London Brown

Не купуйте чорний

Чорний килим може здатися чудовим варіантом, бо на ньому начебто не видно бруду та сміття. Насправді він ще гірший, ніж білий, особливо якщо у вас є домашні тварини.

Якщо ви дуже любите чорний колір, то використовуйте його в інтер'єрі деінде, але тільки не на підлозі.

Фіолетовий замініть на синій

Фіолетова підлога, можливо, була ключовим трендом у дев'яностих, але точно не зараз. Цей колір складно поєднати з іншими відтінками, особливо в житловому приміщенні.

Синій – чудовий колір, яким можна замінити фіолетовий. Він створює неймовірний контраст на тлі світлих стін та має заспокійливі властивості, зменшує психічний стрес і напругу.