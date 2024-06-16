Колір темної кухні Дженніфер Еністон домінує в трендах: що це за відтінок

Акторка Дженніфер Еністон подбала про справді естетичний інтер'єр кухні. Найбільше дизайнерів вразив один із основних кольорів, який обрала зірка.

Дизайнери кажуть, що кухня Еністон прекрасно зберігає атмосферу оригінальної схеми цього будинку 1965 року. У той час як естетика середини століття займає центральне місце, чорна колірна схема стає справжньою родзинкою інтер'єру.

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Чорний колір – один з основних на кухні акторки

Якщо у правильному місці додати чорний колір у внутрішній простір, відбудеться щось магічне.

Чудовий контраст між більш світлими об'єктами на темному тлі підкреслює унікальні якості матеріалів і дрібні деталі, які ви могли не помітити в заповненому світлом барвистому просторі,

– пояснює креативна директорка британського виробника фарб Dulux Маріанна Шиллінгфорд.

За словами дизайнерів, смілива чорна схема може додати вашому простору "елегантної впевненості, як жоден інший колір". Поза всяким сумнівом, декорування чорним кольором є трендом цього сезону.



Чорний акторка обрала основним для інтер'єру кухні / Фото archdigest

Якщо ви не готові до чорного кольору в такій кількості, як у Дженніфер Еністон, можна додати лише невеликі вкраплення. Навіть маленькі деталі створять ефект чіткості та драматизму.

Вибір дверної рами, полиць або віконних рам чорного кольору оживляє простір, – додає Елісон Теверіні з лондонської архітектурної студії Milward Teverini.

Чорний колір важливо завжди врівноважувати світлими тонами, як це бачимо на кухні Дженніфер Еністон. Стеля в акторки біла, а частина меблів – світлого деревного відтінку.

На чорній фарбі не варто економити. Темні кольори сумно відомі тим, що на них помітні сліди від пальців та всілякі потертості. А якщо фарба ще й не якісна, то недоліки більш помітні.