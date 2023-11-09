Від світлого натурального каменю, кварцу та композитних матеріалів до теплої деревини й темного граніту – є дуже багато матеріалів і кольорів на вибір, кожен з яких має переваги та недоліки. Дизайнери вирішили розповісти, які кухонні стільниці будуть найкращими саме у вашому випадку: світлі чи темні.

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Світлі чи темні стільниці

Немає строгих правил щодо того, який колір стільниці обов'язково треба брати. Зрештою, це залежить від особистих уподобань, вашого стилю й кольору інтер'єру, а також від атмосфери, яку ви намагаєтеся створити.

Однак існують певні поради щодо того, як оформити дизайн кухні. Вони залежатимуть від вибраного матеріалу та кольорів кухонних шаф до розміру та рівня освітленості в кімнаті. Кожна деталь на вашій кухні має значення. Якщо ви хочете створити простір, де все гармонійно поєднується, то слід дотримуватися цих правил.

Натуральні, але вишукані, світліші кольори, такі як бежевий, сірий і білий, створять відчуття безтурботності й спокою. Вони позачасові й чудово поєднуються з іншими кольорами та можуть самі по собі підкреслити тонкі деталі,

– каже дизайнер та експерт Мор Крішер.

Якщо ви обираєте сучасний дизайн, то зверніть увагу на поліровану світловідбивальну стільницю білого кольору. Якщо ж віддаєте перевагу незмінному традиційному дизайну, то дерев'яна стільниця в сільському стилі або натуральний камінь будуть ідеальним вибором.



На тлі темних кухонних меблів чудовими будуть світлі стільниці / Фото Caeserstone

Світлі стільниці популярніші за темні, але у світі дизайнів вони також мають місце. "Чорні стільниці чудово виглядають на фоні світліших дерев'яних шаф разом із металевими акцентами з латуні та сталі. Вони можуть бути базовими чи вишуканими, сміливими чи елегантними, індустріальними чи класичними, традиційними чи сучасними", – додає Мор Крішер.

Отже, вибір кольору стільниць залежить від багатьох факторів. Подумайте про те, який стиль та настрій дизайну ви хочете створити. Тоді ви зрозумієте, яка саме стільниця вам потрібна.