Чи варто обирати постіль під колір стін у спальні: ось відповідь

Під час вибору ідеальної постільної білизни потрібно багато чого враховувати. Зокрема, слід звертати увагу на колірну гаму деяких речей у спальні. Дизайнери розповіли, чи стосується це стін.

Колір постелі у спальні часто перегукується з відтінком стін, просто ми цього не помічаємо. Дизайнери кажуть, що це не випадковість.

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Чи варто обирати постіль до кольору стін

Постільна білизна, яка відповідає кольору стін допомагає створити цілісний дизайн. А відтінок постелі, що відмінний від кольору стін, створює барвистий і візуально цікавий простір. Тому правильної відповіді немає – усе залежить від того, який дизайн ви хочете створити.

Однаковий колір створює відчуття цілісності в дизайні / Фото James Merrell

Дизайнери кажуть, що однаковий колір таких деталей у спальні справді створить бездоганний та єдиний дизайн. Однак якщо сміливі кольори це більше ваш стиль, то придбайте постіль яскравого відтінку під нейтральні стіни та навпаки.

Деякі дизайнери ще кажуть, що обирати постіль точно такого самого кольору, як стіни, – не найкраща ідея. Краще обрати інший відтінок для цікавого візуального акценту.



Візерункові подушки й покривала темніших відтінків / Фото Kristyn Harvey Interiors

"Постільна білизна може бути того самого відтінку, але світлішою або темнішою за фактичний колір стін. Велика помилка дизайну полягає в тому, щоб мати однаковий колір для всього без варіацій у кімнаті", – каже дизайнерка інтер'єру з Каліфорнії Джейн Даллас.

Щоб зробити кімнату більш цікавою та привернути увагу до певних елементів дизайну, в інтер'єрі спальні загалом потрібно використовувати різні відтінки. Це стосується і нейтральних схем.