Цвет постели в спальне часто перекликается с оттенком стен, просто мы этого не замечаем. Дизайнеры говорят, что это не случайность.

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Стоит ли выбирать постель до цвета стен

Постельное белье, которое соответствует цвету стен, помогает создать цельный дизайн. А оттенок постели, отличный от цвета стен, создает красочное и визуально интересное пространство. Поэтому правильного ответа нет – все зависит от того, какой дизайн вы хотите создать.

Одинаковый цвет создает ощущение целостности в дизайне.

Дизайнеры говорят, что одинаковый цвет таких деталей в спальне действительно создаст идеальный и единый дизайн. Однако если смелые цвета – это больше ваш стиль, то приобретите постель яркого оттенка под нейтральные стены и наоборот.

Некоторые дизайнеры еще говорят, что выбирать постель точно такого же цвета, как стены – не лучшая идея. Лучше выбрать другой оттенок интересного визуального акцента.



Узорные подушки и покрывала более темных оттенков / Фото Kristyn Harvey Interiors

"Постельное белье может быть того же оттенка, но светлее или темнее фактического цвета стен. Большая ошибка дизайна состоит в том, чтобы иметь одинаковый цвет для всего без вариаций в комнате", – говорит дизайнер интерьера из Калифорнии Джейн Даллас.

Чтобы сделать комнату более интересной и привлечь внимание к определенным элементам дизайна, в интерьере спальни вообщем нужно использовать разные оттенки. Это касается и нейтральных схем.