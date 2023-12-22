Протягом останніх кількох років трендовими стали нейтральні відтінки, особливо землисті бежеві, коричневі, помаранчеві тощо. Тож привнесення персикових тонів у ваш інтер'єр – актуальна ідея. Ось три поради від дизайнерів, як облаштувати стильний та позачасовий простір.

Зверніть увагу Захисні споруди в новобудовах: чи вплинуть укриття на вартість квартир і терміни здачі об'єкта

Персиковий як акцентний відтінок

"Персикові тони наповнюють дім відчуттям тепла та спокою. Щоб уникнути застарілого вигляду, я б запропонувала використовувати персиковий як акцент. Включіть його в такі елементи, як м'які меблі, твори мистецтва або окремий предмет меблів, поєднуючи з нейтральними тонами, щоб зберегти сучасну, вишукану атмосферу", – пояснює американська дизайнерка Дженніфер Девіс.

Ванна з яскравими шпалерами в стилі ретро / Фото Caitlin Higgins Photo

Пофарбуйте стіни в персиковий колір

Каламутні персикові відтінки стали класичними кольорами, такими як сірий та білий. Тож фарбу темніших тонів можна використовувати для покриття стін.

"Персикові відтінки – теплі, добре підходять як для світлих, так і для затемнених приміщень, і їх можна використовувати для фарбування як стін, так і меблів", – розповіли експерти.

Спальня з темно-персиковими стінами / Фото Farrow & Ball

Створіть неочікуване поєднання тонів

"Персиковий пух, колір року Pantone – це красивий, універсальний і спокійний колір, який чудово поєднується з сучасною та традиційною атмосферою. У контрасті з блакитним персиковий створює спокійний і прохолодний баланс", – каже дизайнерка Кеті Кертіс.

Маленька вітальня в персиковому та блакитному відтінках / Фото Henry Prideaux