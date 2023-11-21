Чи мають шафи бути такого ж кольору, як стіни: ось відповідь

Найчастіше колір стін і шаф або збігається, або поєднується, створюючи контраст. Дизайнери розповіли, чи варто обирати однотонність.

Який вердикт експертів щодо того, чи повинні шафи бути одного кольору зі стінами? Існують вагомі аргументи на користь одного тону. Проте шафи і стіни можуть контрастувати – такий варіант теж має багато переваг. Тож остаточної відповіді немає, бо все залежить від того, що вам більше подобається, якого розміру кімната, який рівень освітлення в приміщенні тощо.

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Переваги того, що шафи мають колір стін

Використання одного кольору може бути дуже корисним для маленьких спалень. "Поєднання з нейтральними відтінками ніжно-сірого або теплого бежевого – гарна ідея, щоб створити ілюзію більшого простору", – каже дизайнер інтер'єру Артем Кроповінський.

Також це чудовий спосіб створити в кімнаті спокійну атмосферу. "Відповідність кольору вашої шафи до кольору стін може створити гармонійний і цілісний вигляд у вашій спальні", – каже дизайнерка інтер'єру Еллісон Монтгомері.

Однотон також може бути гарним вибором для мінімалістської спальні. "Поєднання цих двох елементів може бути частиною створення спокійного, вільного від безладу середовища, яке є символом мінімалізму", – каже керівник відділу інтер'єрів Homes & Gardens Гебе Хаттон.

Якщо ваша кімната темна, то варто пофарбувати стіни в світлий колір і обрати такі ж меблі. Приміщення одразу стане просторішим та візуально більшим.

Переваги того, що шафи темніші за стіни

Артем Кроповінський все ж схиляється до вибору різних відтінків. "Найкращим варіантом для кімнати буде використання шаф контрастних кольорів, які розмежовують окремі ділянки простору, особливо якщо кімната велика. Подумайте про використання темно-синіх шаф на тлі блідо-жовтої стіни", – радить дизайнер.

Контрастне поєднання кольорів / Фото Semihandmade

Контраст також може внести енергію в дизайн кімнати. "Якщо ви віддаєте перевагу більш динамічному та привабливому простору, контрастні кольори можуть допомогти досягти цього", – каже дизайнерка Ілія Мундут.

Поєднавши світлий та темний кольори, ви можете створити індивідуальний та стильний дизайн. "Контраст між кольором вашої шафи та кольором стін може додати вашій спальні візуального інтересу та покаже індивідуальний стиль", – каже Еллісон Монтгомері.