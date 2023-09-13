Колір шартрез, про який багато хто, можливо, не чув, завжди був присутнім у світі дизайну, але не завжди був одним із найпопулярніших. Останні колірні тенденції 2022 року показують, що сміливі, яскраві кольори перебувають знову стали актуальні, тому дизайнери вирішили розповісти про шартрез.

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Особливий відтінок шартрез

У колірному колі шартрез розташований посередині між двома кольорами: жовтим та зеленим. Оскільки жовтий колір є основним, а зелений – вторинним, шартрез вважають третинним кольором.

Оскільки шартрез – це "суміш". Доступно багато різних відтінків, з якими він може поєднуватися. Це всі тони, які використовують у комбінації з жовтим та зеленим.

Наташа Бредлі, психолог кольору в Lick Paint, стверджує: "жовтий колір впливає на наші емоції та є чудовим вибором для кухонь, особливо якщо там мало природного освітлення. Він яскравий і веселий і приносить позитив у серце дому". У поєднанні із природним зеленим утворюється просто ідеальний тон.

Двері, пофарбовані в шартрез / Фото Future

Шартрез може зробити цікавішим вигляд як традиційних, так і сучасних інтер'єрів. Його можна поєднувати з іншими сміливими, яскравими відтінками або більш нейтральними, спокійними кольорами.

У колірному колі додаткові кольори розташовані один навпроти одного. Оскільки шартрез є в жовто-зеленій частині, протилежними, додатковими кольорами для нього можуть бути червоно-фіолетовий та синьо-фіолетовий.

Синя спальня із шартрезовими покривалами на ліжку / Фото Future