Штори мають бути світліші чи темніші за стіни: ось що кажуть експерти

Знайти ідеальний відтінок штор до свого інтер'єру досить важко. Найперше, треба враховувати свої уподобання та колір стін.

Експерти кажуть, що штори варто обирати такого ж кольору, як і стіни. Це найчастіше виглядає дуже добре. Проте є кілька ключових особливостей, які слід врахувати. Наприклад те, яке відчуття та настрій ми хочемо створити в кімнаті. Штори в такі моменти відіграють ключову роль.

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"Взагалі немає жорстких правил щодо кольору штор на стінах. Тут більше значення має конкретна кімната: для чого її використовують, в який час доби в основному, наскільки кімната освітлена", – кажуть експерти.

Тобто штори варто обирати або такого кольору, як стіни, або задля конкретної мети.

Для відчуття простору

Штори, світліші за колір ваших стін, допоможуть "відкрити та підняти простір". Це чудовий вибір для вікон у невеликих кімнатах, яким бракує багато природного світла, або для стін, пофарбованих у темні відтінки.

У цій синій вітальні біло-блакитні штори з візерунком створюють стильний контраст із темно-синіми пофарбованими стінами та надають простору відчуття свіжості та чіткості.

Світлі штори візуально збільшують простір / Фото James Hare

Для ефекту затишку

Вибір штор, темніших за колір ваших стін, може бути гарним варіантом для більш спокійних і затишних приміщень. Наприклад, у спальні та вітальні темні штори виглядають дуже вишукано.

Якщо стіни в кімнаті світлі, то це створить стильний контраст і драматичний вигляд.

Темні штори створюють контраст та атмосферу / Фото Rachael Smith Photography Ltd