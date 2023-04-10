Эксперты говорят, что шторы следует выбирать такого же цвета, как и стены. Это чаще выглядит очень хорошо. Однако существует несколько ключевых особенностей, которые следует учесть. Например, то, какое ощущение и настроение мы хотим создать в комнате. Шторы в такие моменты играют ключевую роль.

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"Вообще нет жестких правил по цвету штор на стенах. Здесь большее значение имеет конкретная комната: для чего ее используют, в какое время суток в основном, насколько комната освещена", – говорят эксперты.

То есть шторы следует выбирать либо такого цвета, как стены, либо ради конкретной цели.

Для ощущения пространства

Шторы, светлее цвета ваших стен, помогут "открыть и поднять пространство". Это отличный выбор для окон в небольших комнатах, которым не хватает много природного света, или для стен, окрашенных в темные оттенки.

В этой синей гостиной бело-голубые шторы с узором создают стильный контраст с темно-синими окрашенными стенами и придают просторное чувство свежести и четкости.

Светлые шторы зрительно увеличивают пространство / Фото James Hare

Для эффекта уюта

Выбор штор, темнее цвета ваших стен, может быть хорошим вариантом для более спокойных и уютных помещений. К примеру, в спальне и гостиной темные шторы выглядят очень изысканно.

Если стены в комнате светлые, это создаст стильный контраст и драматический вид.