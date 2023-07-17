"На ринку так багато сірих кольорів, деякі з них дуже холодні сині, а інші дуже теплі. Відтінки Gray Owl та Chelsea Gray Бенджаміна Мура – два мої улюблені сірі кольори. Перший – дуже класичний, дуже світлий теплий сірий, тоді як Chelsea Gray є похмурим середньо темно-сірим", – розповідає дизайнерка Сідні Маркус.

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Навіть якщо ви вже вибрали сірий колір, який хочете використати у своїй спальні чи вітальні, то робота ще не закінчена. Зрештою, вікна в кімнаті потребують штор, і ви можете не знати, який колір найкраще доповнить сірий. Професіонали з дизайну розповідають далі.

Відтінки білого

Як зазначає дизайнер Кетрін Гудселл, "білі драпірування на сірій стіні миттєво стають класичними та свіжими". Можна обирати, наприклад, брудно-білі та сріблясто-білі штори.

Багато дизайнерів не можуть встояти перед кольором слонової кістки. "Він пом'якшує простір і створює відчуття розкоші, що одразу посилює відчуття комфорту. Ми вважаємо, що сірі стіни та штори кольору слонової кістки – це вічна класика, яка вам ніколи не набридне", – заявили дизайнери.

Штори брудно-білого кольору / Фото Brynn Olson

Темно-синій

Обираючи штори насиченого відтінку, подумайте і над текстурою. "Оксамитові штори викликають захоплення. Насичений темно-синій добре поєднується з сірими стінами", – ділиться дизайнер Ленс Томас. Обирайте вишукане, закликає експерт.

Чудовий контраст на тлі сірої стіни / Фото Thomas Guy Interiors

Вівсянка

Це просто неймовірний, теплий колір, який ідеально виглядає на тлі світло-сірих стін на меблів. Штори у кольорі вівсянки додали необхідну текстуру, заслонили полуденне сонце та огорнули простір теплом", – каже дизайнерка Трейсі Морріс.

Якщо ви любите сміливі відтінки, то можете придбати штори коралового кольору. На таке поєднання наважиться не кожен, але результат буде вау.

Штори в кольорі вівсянка / Фото Greg Powers Photography