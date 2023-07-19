5 кольорів штор, яких слід уникати у вітальні, на думку дизайнерів інтер'єру

Якого кольору буде диван, як щодо стін, який відтінок килима найкраще пасуватиме до кімнати? Часто про штори ми навіть не думаємо, тому й часто помиляємося під час вибору тонів.

Дизайнери розповіли, яких кольорів штор вам слід уникати у вітальні та чому. Відповіді вас можуть здивувати, адже навіть білий колір є теж з-поміж нерекомендованих.

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Червоний

Червоні штори не мають місця в сучасних вітальнях (якщо тільки ви не прагнете дуже традиційного вигляду).

"Ми залишаємо червоні відтінки в минулому! Це просто не той колір, який додає наснаги до життя. Червоний є темним та втягує світло, тому це складний колір для штор, особливо на великих вікнах", – розповідають експерти.

Білий

Незважаючи на те, що він надзвичайно універсальний і популярний, білий у своїй найчистішій формі може бути складним кольором. І як колір штор, він може здатися дуже офіційним і холодним, особливо якщо в інших місцях кімнати висять штори тепліших кольорів.

"Замість цього подумайте про використання м'яких білих або кремових відтінків, щоб зберегти елегантний ефект", – пропонує засновниця компанії дизайну Дженніфер Девіс.

Темно-синій

Або будь-які темні штори. Вони просто поглинають світло, що проникає до кімнати через вікно, і вітальня стає темною. Такий прийом краще використати у спальні.

Якщо ви все ж хочете повісити саме темні штори, то обирайте матеріал, який хоч трохи був би прозорим. Виберіть щось на кшталт льону, який пропускатиме світло і не буде виглядати таким важким.

Такий колір, як стіни

Не варто обирати штори такого ж кольору, як ваші стіни. Адже завіси на вікнах – це можливість додати простору глибини та інтересу. Навіть якщо ви не хочете мати штори яскравого чи насиченого кольору, виберіть більш нейтральний, просто трохи темніший за стіни.

"Уникайте однотону зі стіною. Хоч це найлегший варіант, але ваша вітальня стане монотонною, без візуального інтересу. Натомість вибирайте кольори штор, які будуть трохи світлішими або темнішими за колір стіни, щоб створити тонкий контраст", – радить Девіс.

Надмірно візерунковий

"Замість того, щоб уникати певного кольору, ми б уникали візерункових штор", – каже творчий дует Джордан Клуро та Рассел Вайтхед з2LG Studio.

Дизайнерка Енн Марі Казенс погоджується: "Я люблю візерунок і текстуру, але коли справа стосується штор, я б уникала особливо важкого геометричного візерунка, оскільки він може зіграти смішний трюк з вашими очима".

Якщо ви все-таки хочете вибрати штору з візерунком, розглядайте щось класичне, що буде в тренді завжди. Очевидним вибором дизайнерів у такому випадку є смужка або якась тонка версія смужки. Не надто широка і не надто вузька, нейтрального кольору – ідеальний варіант.