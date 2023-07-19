Дизайнеры рассказали, каких цветов штор вам следует избегать в гостиной и почему. Ответы вас могут удивить, ведь даже белый цвет тоже из числа нерекомендованных.

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Красный

Красные шторы не имеют места в современных гостиных (если только вы не стремитесь к очень традиционному виду).

"Мы оставляем красные оттенки в прошлом! Это просто не тот цвет, который придает воодушевления жизни. Красный темный и втягивает свет, поэтому это сложный цвет для штор, особенно на больших окнах", – рассказывают эксперты.

Белый

Несмотря на то, что он очень универсален и популярен, белый в своей чистейшей форме может быть сложным цветом. И как цвет штор, он может показаться очень официальным и холодным, особенно если в других местах комнаты висят шторы более теплых цветов.

"Вместо этого подумайте об использовании мягких белых или кремовых оттенков, чтобы сохранить элегантный эффект", – предлагает основательница компании дизайна Дженнифер Дэвис.

Темно-синий

Или любые тёмные шторы. Они просто поглощают свет, проникающий в комнату через окно, и гостиная становится темной. Такой прием лучше использовать в спальне.

Если вы все же хотите повесить именно темные шторы, то выбирайте материал, который хоть чуть-чуть был бы прозрачным. Выберите что-то вроде льна, который будет пропускать свет и не будет смотреться таким тяжелым.

Такой цвет, как стены

Не следует выбирать шторы такого же цвета, как ваши стены. Ведь занавески на окнах – это возможность добавить пространство глубины и интереса. Даже если вы не хотите иметь шторы яркого или насыщенного цвета, выберите более нейтральный, просто темнее стен.

"Избегайте однотону со стеной. Хоть это самый легкий вариант, но ваша гостиная станет монотонной, без визуального интереса. Зато выбирайте цвета штор, которые будут немного светлее или темнее цвета стены, чтобы создать тонкий контраст", – советует Дэвис.

Чрезмерно узорный

"Вместо того чтобы избегать определенного цвета, мы бы избегали узорных штор", – говорит творческий дуэт Джордан Клуро и Рассел Уайтхед из 2LG Studio.

Дизайнер Энн Мари Казенс соглашается: "Я люблю узор и текстуру, но когда дело касается штор, я бы избегала особо тяжелого геометрического узора, поскольку он может сыграть смешной трюк с вашими глазами".

Если вы все-таки хотите выбрать штору с узором, рассматривайте что-нибудь классическое, что будет в тренде всегда. Очевидным выбором дизайнеров в таком случае является полоска или тонкая версия полоски. Не слишком широкая и не слишком узкая, нейтрального цвета – идеальный вариант.