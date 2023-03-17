У який колір пофарбувати спальню: поради екпертів, які вам допоможуть

Насправді колір відіграє важливу роль в нашому житті. Від нього часто залежить настрій людини, коли вона перебуває в кімнаті.

Деякі кольори можуть підбадьорити, тоді як інші – допомагають розслабитися. Ваш вибір залежатиме від того, що ви хочете відчувати у своїй спальні.

Колір – це потужний і проактивний інструмент, хоча часто ми не надаємо йому значення. Відтак важливо правильно обирати колір, адже деякі відтінки здатні викликати занепокоєння.

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Які кольори обрати для спальні

Білий

Білий колір дуже добре підходить для спальні будь-якої форми та розміру. Крім того, він наповнює людей спокоєм. .

Світло-блакитний

Блакитний відтінок давно вважається одним із найбільш заспокійливих відтінків, і не дарма. Адже небо, моря, та океани – синього чи блакитного кольору. Тобто він наближає нас до природи.

Ніжний синій особливо хороший для тих, хто відчуває тривогу. Він створює відчуття відкритості та простору.

Теракотовий

Для любителів природи, які не відчувають потягу до типових зелених і синіх кольорів, теракотовий стане ідеальним.

Теплий землистий червоно-помаранчевий відтінок нагадує кольори заходу сонця та пустелі. Він додає м'якого сяйва будь-якому простору.

Блідо-жовтий

Якщо вам подобається сонячний жовтий, але ви не готові оформити вітальню у яскравому кольорі, то оберіть блідий відтінок. Теплі кольори асоціюються із щастям та радістю в домі.

Блідо-жовтий колір імітує ранкове світло, яке полегшує стан пробудження або засинання.