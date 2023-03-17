Некоторые цвета могут ободрить, в то время как другие помогают расслабиться. Ваш выбор будет зависеть от того, что вы хотите чувствовать в своей спальне.

Цвет – это мощный и проактивный инструмент, хотя часто мы не придаем ему значения. Следовательно, важно правильно выбирать цвет, ведь некоторые оттенки способны вызывать беспокойство.

Обратите внимание Вопреки войне: сколько новостроек ввела в эксплуатацию КН РИЭЛ в течение 2022 года

Какие цвета выбрать для спальни

Белый

Белый цвет очень хорошо подходит для спальни любой формы и размера. Кроме того, он наполняет людей спокойствием.

Светло-голубой

Голубой оттенок давно считается одним из самых успокаивающих оттенков, и не зря. Ведь небо, моря и океаны – синего или голубого цвета. То есть, он приближает нас к природе.

Нежный синий особенно хорош для тех, кто испытывает тревогу. Он создает чувство открытости и пространства.

Терракотовый

Для любителей природы, которые не испытывают влечения к типичным зеленым и синим цветам, терракотовый станет идеальным.

Теплый землистый красно-оранжевый оттенок напоминает цвет заката и пустыни. Он придает мягкое сияние любому пространству.

Бледно-желтый

Если вам нравится солнечный желтый, но вы не готовы оформить гостиную в ярком цвете, выберите бледный оттенок. Теплые цвета ассоциируются со счастьем и радостью в доме.

Бледно-желтый цвет имитирует утренний свет, облегчающий состояние пробуждения или засыпания.