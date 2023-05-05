У який колір пофарбувати стіни, якщо підлога сіра: ось відповідь

Сірий відтінок – стійкий і нейтральний, тому не дивно, що підлогу обирають саме такого кольору. Який тон для стін обрати, якщо підлога чи килими сірого кольору – дізнайтеся в матеріалі.

Перевага сірого кольору в тому, що він чудово поєднується майже з будь-якими відтінками. Експерти з дизайну інтер'єру звузили список до своїх п’яти улюблених кольорів, щоб полегшити ваш вибір.

Зверніть увагу Як вигідно купити житло у Києві: український девелопер анонсував весняну акцію

Білий колір

Пофарбувавши стіни в білий колір, ви ніколи не помилитесь. Це позачасова тенденція.

"Моя професійна рекомендація полягала б у поєднанні сірого килима з нейтральним білим кольором фарби, Вони створюють класичний контраст", – говорить дизайнерка інтер'єру Кірстен Холмстедт.

Білий та сірий в інтер'єрі створюють заспокійливий ​​ефект, який ідеально підходить для мінімалістичного або скандинавського стилю.

Насичені темні тони

Мені подобається поєднувати сіру підлогу з насиченими синіми та зеленими кольорами, щоб створити вишукане та сучасне відчуття, водночас додаючи драматизму та оживляючи кімнату,

– каже дизайнерка інтер'єру Барбра Брайт.

Глибокі та темні відмінки чудово поєднуються як зі світлою, так і з темно-сірою підлогою. Дизайнери вважають, що "темно-синій колір виглядає особливо піднесеним і може надати простору відчуття розкоші та зрілості".

Зелений та синій чудово поєднуються із сірим / Фото Farrow & Ball

Пастельні відтінки

Якщо ви віддаєте перевагу світлішим кольорам, тоді поєднання сірого з гарними пастельними тонами – саме те, що вам потрібно.

Експерт із кольору Хелен Шоу радить: "Для більш м'якого підходу вибирайте пастельні відтінки, наприклад рожеві рум'яна. Вони в поєднанні зі світло-сірим створюють легке, мінімалістичне відчуття, ідеальне для усамітненої кімнати, наприклад, спальні чи ванної".

Пастельні відтінки також добре поєднуватимуться з темно-сірою підлогою. Це створить елегантний баланс між світлим і темним.

Сірий колір

Якщо ви любите однотонні кімнати, то пофарбуйте стіни також у сірий колір. Відтінки можуть бути однакові або ж відрізнятися, щоб створити контраст. Це теж виглядатиме чудово й сучасно – просто не забувайте додати барвисті акценти.

Барвисті відтінки

Сірий колір справді універсальний, тому його можна поєднувати з яскравими відтінками. Оранжевий, червоний чи навіть жовтий – ледь не всі кольори ідеально доповнять інтер'єр із сірою підлогою.



Пофарбуйте стіни в жовтий колір / Фото Little Greene