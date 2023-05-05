Преимущество серого цвета в том, что он превосходно сочетается почти с любыми оттенками. Эксперты по дизайну интерьера сузили список своих пяти любимых цветов, чтобы облегчить ваш выбор.

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Белый цвет

Выкрасив стены в белый цвет, вы никогда не ошибетесь. Это вневременная тенденция.

"Моя профессиональная рекомендация заключалась бы в сочетании серого ковра с нейтральным белым цветом краски, они создают классический контраст", – говорит дизайнер интерьера Кирстен Холмстедт.

Белый и серый в интерьере создают успокаивающий эффект, идеально подходящий для минималистического или скандинавского стиля.

Насыщенные темные тона

Мне нравится совмещать серый пол с насыщенными синими и зелеными цветами, чтобы создать изысканное и современное чувство, одновременно добавляя драматизма и оживляя комнату,

– говорит дизайнер интерьера Барбра Брайт.

Глубокие и темные падежи прекрасно сочетаются как со светлым, так и темно-серым полом. Дизайнеры считают, что "темно-синий цвет выглядит особенно приподнятым и может придать простору ощущение роскоши и зрелости".

Зеленый и синий прекрасно сочетаются с серым цветом / Фото Farrow & Ball

Пастельные оттенки

Если вы предпочитаете более светлые цвета, тогда сочетание серого с хорошими пастельными тонами – именно то, что вам нужно.

Эксперт по цвету Хелен Шоу советует: "Для более мягкого подхода выбирайте пастельные оттенки, например, розовые румяна. Они в сочетании со светло-серым создают легкое, минималистическое ощущение, идеальное для уединенной комнаты, например, спальни или ванной".

Пастельные оттенки также будут хорошо сочетаться с темно-серым полом. Это создаст элегантный баланс между светлым и темным.

Серый цвет

Если вы любите однотонные комнаты, то покрасьте стены в серый цвет. Оттенки могут быть одинаковыми или отличаться, чтобы создать контраст. Это тоже будет выглядеть прекрасно и современно – просто не забывайте добавить красочные акценты.

Красочные оттенки

Серый цвет действительно универсален, поэтому его можно совмещать с яркими оттенками. Оранжевый, красный или даже желтый – едва ли не все цвета идеально дополнят интерьер с серым полом.



Покрасьте стены в желтый цвет / Фото Little Greene