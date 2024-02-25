Шпалери у ванній кімнаті: дизайнери розповіли, чи справді це вдале рішення

Раніше шпалери використовували тільки у вітальнях і спальнях. Та з часом їх почали вдало використовувати у ванних, що здавалося неможливим. Дизайнери відповіли, чи мають місце шпалери в цих кімнатах.

Шпалери викликають фурор у дизайні ванної кімнати та стали чудовим способом надати простору кольорів та візерунків. Та чи витримає ця тенденція випробування часом? Чи це просто швидкоплинний тренд? Дизайнери відповіли, чи варто використовувати шпалери у ванній у 2024 році.

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Шпалери у ванній кімнаті: так чи ні

Проста відповідь: так. У 2024 році ми всі прагнемо облаштувати інтер'єр з індивідуальним та унікальним дизайном. Немає більш ефективного способу зробити це, ніж за допомогою шпалер. І експерти з дизайну з цим погоджуються.

"Я поклеїла шпалери майже в кожну ванну кімнату у своєму домі. Це простий спосіб додати масу характеру. Єдине - важливо поклеїти їх правильно через потенційну вологість", – ділиться відома американська дизайнерка Емілі Гендерсон.

Окрім того, шпалери додають тепла й затишку в простір ванної, чого ще кілька років тому не було. Адже раніше ванні кімнати робили повністю білими й мінімалістськими, від чого вони були незатишні, ба навіть клінічні, як у лікарні.

Блакитні квіткові шпалери з темно-синім туалетним столиком / Фото Paloma Contreras

"Тенденція використання шпалер у ванних кімнатах з'явилася в 70-х роках і повертається у великій мірі. Це чудовий спосіб додати нові візерунки та кольори в типово більш мінімалістичну кімнату, ніж усі інші", – зазначила британська експертка з дизайну ванних кімнат Бренна Раян.

Багатьох людей досі хвилює підвищена вологість повітря у ванній, яка завдає шкоди шпалерам. Та експерти кажуть, що хвилюватися не слід, адже сучасні витяжні вентилятори набагато ефективніше працюють, ніж ті, що виготовляли кілька років тому. Якщо придбати такий, то проблем не виникатиме.