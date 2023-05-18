Який колір в інтер'єрі найбільше втомлює: ви ніколи не вгадали б

Кожен відтінок має вплив на наше самопочуття та психологічний стан. Є такі кольори, що покращують настрій, додають енергії, а є й ті, що навпаки втомлюють та пригнічують.

Це точно буде для вас несподіванкою. На думку психологів кольору, найбільш виснажливим кольором є яскраво-жовтий.

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Жовтий колір втомлює найбільше

Багато людей вважають, що жовтий колір може підвищити нашу самооцінку та впевненість. Адже це такий яскравий та сонячний тон. Насправді все по-іншому. Жовті кімнати можуть бути занадто виснажливими та дратувати деяких людей.

Жовтий колір може втомлювати та дратувати / Фото Maestri Studio

"Неправильний відтінок жовтого або його надмір можуть призвести до відчуття роздратування, підвищеної тривоги, нервозності та депресії", — каже фахівець із психології кольорів, викладач і автор бестселера "Маленька книга кольорів" Карен Халлер.

"Жовтий колір пов'язаний з емоціями нервової системи. У гіршому випадку жовтий може спровокувати навіть суїцидальні почуття".

Але це не означає, що ви не повинні використовувати жовтий колір в інтер'єрі. Насправді він є загадковим і сильним. Жовтий може втомлювати й дратувати певну категорію людей, але для інших він може принести радість. Якщо ви належите до других, тоді фарбуйте в жовтий колір хоч всю кімнату.

Спальня жовтого кольору / Фото Veere Grenney Associates