Який колір люблять використовувати найкращі світові дизайнери інтер'єру: ось відповідь

Існує багато кольорів, які дизайнери інтер'єру люблять використовувати. Та саме цей тон вони люблять по-особливому, очевидно, через те, що він символізує енергію та оптимізм.

Теплі кольори дарують таке відчуття, ніби людина відроджується. Тож додати у свій дім сонячного відтінку – це найкраще рішення. Здогадалися, про який буде йти мова?

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Відомі дизайнери обожнюють жовтий

У своїй книзі "Рецепти декорування" консультант із кольорів Джоа Стадхолм зазначає, що ми використовуємо сильніші відтінки, коли облаштовуємо наш дім.

Було проведено багато досліджень на тему, як кольори впливають на наш настрій. Сонячні відтінки мають особливу силу й дарують тільки позитив. Тому не дивно, що все більше і більше людей тягнуться до жовтої фарби.



Є багато відтінків жовтого, які можна пофарбувати стіни / Фото Paint & Paper Library

Дизайнер Енді Грінолл погоджується: "Жовтий – це колір, який пробуджує щастя та дарує відчуття позитиву. Він ідеально підходить для ділянок будинку, де багато активності та спілкування". Наприклад, це може бути кухня та їдальня, щоб додати енергії та бадьорості із самого ранку.

Незважаючи на те, що останнім часом популярність жовтого відродилася, сам відтінок не новий. Він є одним із найбільш шанованих відтінків в історії. Світові дизайнери інтер'єру рекомендують.

Жовті стіни й темна підлога створюють чудовий контраст / Фото Nicola Harding

"Це колір, який заряджає енергією, він найкраще працює в кімнаті, у якій ви не буваєте часто, або як колір акценту. Він покращує мій настрій щоранку!" – каже фахівець Нікола Хардінг.