Які кольори можуть роздратувати? На думку психологів щодо цього питання, є лише один тон який викликає лють.

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Який колір може викликати роздратування та гнів

Якщо ви відчували злість, розчарування та надмірне збудження, просто сидячи в кімнаті з червоними стінами, то ви точно не самотні. Червоний колір є насиченим та агресивним. Він часто нагадує нам про небезпеку, тому його використовують у попереджувальних знаках і сигналах світлофора.

Фахівці сходяться на думці, що червоний колір викликає реакції в організмі, схожі на ті, що ми відчуваємо під час стресу. Це може бути прискорене серцебиття, загострення чуттів і навіть підвищення температури тіла.

Червоний вважається найагресивнішим кольором. "Це єдиний колір, з яким ми не можемо жити, якщо його багато", – каже фахівець із психології кольорів, викладач і автор бестселера "Маленька книга кольорів" Карен Галлер,

Але це не означає, що ви не повинні використовувати червоний колір в інтер'єрі. Просто це варто робити за допомогою декору, тобто в меншій кількості. Також не варто фарбувати в червоний дитячу спальню чи ігрову кімнату. "Він вибухає енергією та може викликати надто активну уяву", – вважають експерти.



Використовуйте червоний для акцентів / Фото Laura Stephens