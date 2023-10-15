Ідеальне перевтілення: колись цей будинок був місцевою школою

П'ять десятиліть потому історичну будівлю школи в австралійському місті Ньюбридж переобладнали на будинок. Ремонт зробили настільки вдало, що зовні ніхто не здогадався б, що колись це був навчальний заклад. А всередині це можуть помітити лише уважні.

Агент з продажу каже, що це добре збережена історична будівля. У 80-х роках до неї добудували частину спальні з ванною кімнатою в подібному стилі. Усе інше є оригінальним.

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Затишне помешкання у будівлі колишньої школи

Відомо, що школу офіційно закрили наприкінці 1960-х років. З того часу вона просто занепадала.

Зараз це не покинута будівля школи, а затишне помешкання з двома спальнями, двома ванними кімнатами та новою кухнею.

Поле для крикету, класні дошки та куполоподібний бетонний колодязь для дощової води вказують на те, що раніше тут вчилися діти. Найбільше класну кімнату нагадує вітальня-їдальня. Уважні одразу помітять класні дошки, завішані картинами.

Великий шкільний клас переоблаштували на вітальню-їдальню / Фото Realestate

Кухня просто в ідеальному стані, як у звичайному сучасному будинку. В інтер'єрі переважає білий колір, який доповнили сірими деталями.



У будинку зробили нову кухню / Фото Realestate

Власність розташована на розгалуженій ділянці площею 1 гектар. Її продають за ціною в межах від 775 до 795 тисяч доларів. Потенційні власники можуть запропонувати вищу вартість, і таким чином матимуть перевагу над іншими покупцями.