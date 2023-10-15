Агент по продажам говорит, что это хорошо сохранившееся историческое здание. В 80-х годах к ней достроили часть спальни с ванной в подобном стиле. Все остальное оригинально.

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Уютное жилье в здании бывшей школы

Известно, что школу официально закрыли в конце 1960-х. С тех пор она просто приходила в упадок.

Сейчас это не заброшенное здание школы, а уютное помещение с двумя спальнями, двумя ванными комнатами и новой кухней.

Поле для крикета, классные доски и куполообразный бетонный колодец для дождевой воды указывают, что раньше здесь учились дети. Наиболее классную комнату напоминает гостиная-столовая. Внимательные сразу заметят классные доски, завешенные картинами.

Большой школьный класс переоборудовали в гостиную-столовую / Фото Realestate

Кухня просто в идеальном состоянии, как в обычном современном доме. В интерьере преобладает белый цвет, дополненный серыми деталями.



В доме сделали новую кухню / Фото Realestate

Собственность расположена на разветвленном участке площадью 1 гектар. Ее продают по цене в пределах от 775 до 795 тысяч долларов. Потенциальные владельцы могут предложить свою более высокую стоимость, и таким образом будут иметь преимущество перед другими покупателями.