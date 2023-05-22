Більше ніж просто пиво: у колишній пивоварні облаштували квартиру

Багатьом промисловим будівлям після завершення їхньої основної діяльності пророкують повний занепад.

Ця ж пивоварня отримала нове життя, а її приміщення перекваліфікували у житлові. Що з цього вийшло та скільки коштує зараз площа, ділимось далі.

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Як змінили стару пивоварню

Дизайнери цієї квартири зробили неможливе та поєднали промислові атрибути з найсучаснішим стилем. Чудовим простором для реалізації цікавих ідей став колишній завод-пивоварня Anchor Brewhouse, що був споруджений ще у 18 столітті. Його першим власником став Джон Кураж у грудні 1787 року, згодом промислову зону об'єднали з сусідніми пивоварнями. Завершила свою діяльність споруда у 1981 році, проте до сьогодні міцно стояла та збереглась у чудовому стані.

Історичний спадок чудово повернула до сучасного життя вдала реставрація. Сьогодні житлова зона складає 1100 квадратних метрів, де розмістився 10-місний кінозал, винний льох та гостьові кімнати. Додають особливої родзинки перевагам дизайну і неперевершені краєвиди на Тауерський міст.



Унікальний дизайн / Фото House beautiful



Гостьова кімната / Фото House beautiful



Вишукана кухня / Фото House beautiful

Розважальний простір чудово доповнює їдальня з ексклюзивними вітражами Chiswick на стіні. Вишуканими перевагами наповнена і кухня, зокрема вона оздоблена стільницею з темного мармуру та окремою кімнатою для необхідних речей.