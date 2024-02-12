Три несподівані кольори, які зараз найпопулярніші в дизайні ванної кімнати

Популярність теплих нейтральних відтінків ніхто не скасовував, але багатьом вони вже просто набридли. Якщо ви хочете додати родзинки в інтер'єр ванної кімнати за допомогою кольору, обирайте ці тони.

Загальний вигляд ванної кімнати насправді залежить від кольору, а не від меблів чи дорогої сантехніки. Тому обрана вами палітра може змінити відчуття простору за секунду. Дизайнери пропонують три стильні відтінки, які допоможуть створити або заспокійливий, або яскравий простір.

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Заспокійлива зелень

Світло-зелена ванна кімната з окремою ванною / Фото Lauren Robbins Interiors

"Ванна кімната, особливо головна, повинна створювати відчуття безтурботності та своєрідну можливість втекти від щоденної суєти. М'які кольори, Glass Slipper та Sea Haze Бенджаміна Мура – чудові варіанти для фарбування стін", – кажуть дизайнери.

Зелені тони дуже легкі у використанні, адже їх легко поєднати з іншими нейтральними. Наприклад, якщо пофарбувати стіни у шавлієвий відтінок, то можна поставити у ванній дерев'яні меблі оригінальних кольорів.

Драматичний блюз

Похмура туалетна кімната з блюзом та чорним / Фото Knight Varga Interiors

Темний блюз вважають глибоким відтінком, який додає простору драматизму та вишуканості. Його радять використовувати, як і чорний, через акцентні стіни або шафи. За допомогою блюзу можна створити справді розкішний простір, як-от у цій ванній кімнаті вище.

Сміливий помаранчевий

Темно-помаранчева ванна кімната зі старовинними картинами / Фото Krysten Ledet Interiors

Ванну кімнату можна вважати простором для експериментів. Якщо ви коли-небудь замислювалися про те, як смілива та яскрава колірна гама виглядатиме у вашому домі, подумайте над організацією темно-помаранчевої ванної кімнати.

Та й загалом будь-які сміливі відтінки червоного – ідеальний вибір для цього приміщення. Як кажуть дизайнери, вони сприяють "невимушеному, але витонченому відчуттю".