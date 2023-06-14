Природно, що ви захочете вибрати такий колір кухонних шаф, з яким будете щасливо жити певний час. Чи варто обирати два кольори? Так, бо це один з найпопулярніших кухонних трендів станом на зараз.

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Що кажуть експерти про вибір кухонних шаф різного кольору

Насправді експерти заохочують нас "пограти" з ідеями кольорів кухні. Як вибрати кольори? Насамперед складіть список тих, які ви любите і утворіть з них коло. "Колірний список може допомогти вам зрозуміти, які відтінки добре поєднуються", – каже експерт з дизайну Даррен Воттс.

Поєднання зеленого та теракоти / Фото Anna Stathaki

За його словами, додаткові кольори, розташовані один навпроти одного, створюють яскраве враження, тоді як кольори, що розміщені поруч, створюють відчуття спокою.

Спокійне поєднання оливкового та білого / Фото Tom Howley

"Використання більш темного кольору на нижніх шафах і більш світлого кольору на верхніх – створить ілюзію більшої кімнати. А проте, більш яскравий колір на стінних шафах створює справжнє враження, як мистецтво. Дотримуйтеся вибору двох або трьох кольорів і додаткових відтінків для шаф, стін і підлоги. Якщо обрати більше, то це виглядатиме хаотично", – каже Даррен Воттс.

Світлі шафи зверху та темні – знизу / Фото Frank & Faber