Чи можуть кухонні шафи бути двох різних кольорів: поради експерта

Якщо ви зараз в процесі ремонту або просто оновлюєте кухню, це питання могло цілком спасти вам на думку. Експерт розповів, як правильно обирати колір кухонних шаф.

Природно, що ви захочете вибрати такий колір кухонних шаф, з яким будете щасливо жити певний час. Чи варто обирати два кольори? Так, бо це один з найпопулярніших кухонних трендів станом на зараз.

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Що кажуть експерти про вибір кухонних шаф різного кольору

Насправді експерти заохочують нас "пограти" з ідеями кольорів кухні. Як вибрати кольори? Насамперед складіть список тих, які ви любите і утворіть з них коло. "Колірний список може допомогти вам зрозуміти, які відтінки добре поєднуються", – каже експерт з дизайну Даррен Воттс.

Поєднання зеленого та теракоти / Фото Anna Stathaki

За його словами, додаткові кольори, розташовані один навпроти одного, створюють яскраве враження, тоді як кольори, що розміщені поруч, створюють відчуття спокою.

Спокійне поєднання оливкового та білого / Фото Tom Howley

"Використання більш темного кольору на нижніх шафах і більш світлого кольору на верхніх – створить ілюзію більшої кімнати. А проте, більш яскравий колір на стінних шафах створює справжнє враження, як мистецтво. Дотримуйтеся вибору двох або трьох кольорів і додаткових відтінків для шаф, стін і підлоги. Якщо обрати більше, то це виглядатиме хаотично", – каже Даррен Воттс.

Світлі шафи зверху та темні – знизу / Фото Frank & Faber