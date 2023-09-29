Ретро повертається: які кольори знову стали популярними у 2023 році

Тепле, затишне сяйво відтінків 1970-х років знову проникає в будинки 2023 року. Дізнайтеся, які ретрокольори знову стали популярними.

Немає нічого старомодного в тому, щоб повернутися до ретро. Це просто питання класичної та незмінної привабливості цієї тенденції з натяком на здорову ностальгію. Хочете наслідувати ретро у своїх кімнатах? Використовуйте ці актуальні тони, які повернулися у 2023 році.

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Які кольори ретро знову в тренді

"Старе знову нове – ретро-кольори повертаються. І зелений – один із ключових ретровідтінків у 2023 році", – каже дизайнерка інтер'єру Кендра Неш.

Зазвичай сміливі та яскраві кольори в стилі ретро – це чудовий спосіб підкреслити максималізм (згадайте багатошарові інтер'єри у стилі 1980-х років) або применшити мінімалізм (модерн середини 20 століття).

Окрім зеленого, набирають обертів землисті теплі тони: відтінки коричневого, коралово-персикового, помаранчевого, гірчично-жовтого та зеленого авокадо.

Коралово-персикова кімната / Фото Kelling Designs

Тобто популярними стають не так кольори, як їхні відтінки. Також в тренді бірюзово-блакитний, зелений мох, горілий апельсин, золотий тощо.

З теплими колірними схемами легко працювати. Якщо ви використаєте комбінації землистих ретрокольорів для стін, підлоги, меблів і аксесуарів, ваш дім буде розслабленим і гостинним. Якщо оберете яскраві тони, то будете черпати максимум енергії кожного дня.

Вітальня з гірчично-жовтими шторами / Фото Barbara Corsico