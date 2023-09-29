Нет ничего старомодного в том, чтобы вернуться в ретро. Это просто вопрос классической и неизменной привлекательности этой тенденции с намеком на здоровую ностальгию. Хотите подражать ретро в своих комнатах? Используйте эти актуальные тона, вернувшиеся в 2023 году.

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Какие цвета ретро снова в тренде

"Старое снова новое – ретро-цвета возвращаются. И зеленый – один из ключевых ретрооттенков в 2023 году", – говорит дизайнер интерьера Кендра Нэш.

Обычно смелые и яркие цвета в стиле ретро – это отличный способ подчеркнуть максимализм (вспомните многослойные интерьеры в стиле 1980-х годов) или уменьшить минимализм (модерн середины 20 века).

Кроме зеленого, набирают обороты землистые теплые тона: оттенки коричневого, кораллово-персикового, оранжевого, горчично-желтого и зеленого авокадо.

Кораллово-персиковая комната / Фото Kelling Designs

То есть популярными становятся не столько цвета, сколько их оттенки. Также в тренде бирюзово-голубой, зеленый мох, горелый апельсин и золотой.

С теплыми цветовыми схемами легко работать. Если вы используете комбинации землистых ретроцветов для стен, пола, мебели и аксессуаров, ваш дом будет спокойным и гостеприимным. Если вы выберете яркие тона, то будете черпать максимум энергии каждый день.

Гостиная с горчично-желтыми шторами / Фото Barbara Corsico