Тому будь-які ідеї для ванної кімнати треба розглядати крізь призму кольорів фарби. Слід уникати неправильних відтінків, які не приємні вам і будуть псувати інтер'єр. Тож які кольори відкинути – поділилися експерти з дизайну.

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Зелений

Зелений може здатися чудовим вибором для фарбування ванної кімнати. Проте через його асоціації з природою, це поганий вибір.

"Це залежить від типу ванної кімнати та експозиції вікон, але зелений колір зазвичай не варто обирати", – кажуть експерти Кайлі Джексон і Ейлін Воррен.



Зелені стіни у ванній – це поганий вибір / Фото Future

Червоний

Червоний – ще один відтінок, який дизайнери інтер'єру радять обирати для всіх приміщень, крім ванної кімнати.

"Інтенсивні, яскраві кольори можуть здаватися надто потужними в обмеженому просторі, наприклад, у ванній кімнаті", – пояснює дизайнер інтер'єру Артем Кроповінський.

Яскраво-білий

Хоча дизайнери інтер'єру рекомендують світлі відтінки для фарбування ванної кімнати, будьте обережні з білим.

"Яскраво-білий колір краще не обирати для ванної, оскільки на ньому дуже видно бруд і плями, і він потребує більшого догляду", – говорить Анджела Хамві.

Краще фарбувати стіни у відтінки сірого, блакитного та бежевого тонів.



На білому видно забруднення / Фото Richard Powers

Жовтий та синій

Що стосується червоного, те стосується й інших відтінків із подібними характеристиками.

"Ми спеціально рекомендуємо уникати насичених основних кольорів, таких як червоний, жовтий або синій, які можуть візуально шокувати", – каже дизайнерка.

Чорний

Будь-який колір фарби для ванної може бути помилкою, якщо він занадто темний.

"Темні кольори також не ідеальні для ванної кімнати, оскільки вони можуть зіпсувати настрій і візуально зменшити простір", – пояснює експертка Анджела Хамві.

Однак є винятки. У дамських кімнатах стіни навмисно роблять темними та похмурими. Це додає драматизму в крихітному просторі. Ванна – це чудове місце, щоб продемонструвати індивідуальність.

Темні кольори можуть викликати негативні емоції / Фото Future