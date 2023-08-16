Застарілі тренди: три кольори в дизайні інтер'єру кухні, які слід забути

Фарбування в інший колір – це простий спосіб оновити набридлу кухню. Проте є деякі тенденції щодо кольорів, які вже давно застаріли.

Наша прихильність до певних кольорів багато в чому залежить від уподобань, оточення та навіть спогадів. Тому завжди важливо вибирати ті тони, які роблять вас щасливішими вдома, зокрема й на кухні.

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Однак про тренди забувати також не слід. Вони можуть допомогти вам створити кімнату мрії, адже часто підштовхують до ідей та роздумів. Ось три кольори, які варто залишити у 2023 році, бо на заміну їм приходять інші.

Темно-сірий

Прохолодні сірі тони колись прикрашали багато будинків. Та зараз ми спостерігаємо раптовий відхід від холодних тонів на користь більш теплих колірних схем.

Отже, який колір приходить на зміну сірому? Відповідаємо: світло-сірий в поєднанні з бежевим. Тобто відтінок цього кольору все ж залишається, бо він дуже універсальний. Але обертів набирає саме м'який тон, який створили за допомогою бежевого.

Сіро-бежевий добре поєднується майже з будь-яким іншим відтінком. Він є чудовим тлом для меблів, тобто фарбу такого відтінку можна використати для стін.

Яскраво-червоний

Червоний колір насправді ніколи не застаріє, але дизайнери відходять від яскравого, сміливого відтінку минулих років. Вони плавно переходять до більш теплої та спокійної версії цього вічного улюбленця. Теракотовий відтінок – це теплий, але підбадьорливий тон.

"Теплий, землистий відтінок Paprika — це суміш червоних і помаранчевих тонів, але з акцентом на червоному. Він чудово поєднується з теплими нейтральними кольорами, натуральною деревиною та темними відтінками зеленого", – каже менеджер з дизайну інтер'єру Neptun Саймон Темпрелл.

Такий колір одночасно затишний і покращує настрій. Він має приховану глибину, тому за умови використання на невеликих кухнях візуально збільшує простір.

Чистий білий

Білий колір, безумовно, є одним із найбільш універсальних відтінків у всьому дизайні. Проте експерти схиляються до більш спокійних відтінків білого, таких як: слонова кістка, пісочний чи льон.

"Чистий білий колір часто може бути надто холодним і стерильним. Натомість оберіть більш м'який, теплий білий чи кремовий колір", – радить дизайнерка інтер'єру Бекка Гелбрей.

Елегантні та позачасові – кремові колірні схеми стали непохитним трендом у світі інтер'єрів. Дизайнери вважають їх ідеальним тоновим доповненням до скромних приміщень.